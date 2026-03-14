США начали экстренно высвобождать 86 млн баррелей нефти из резервов

В пятничном заявлении Минэнерго сказано, что поставки из стратегического нефтяного резерва являются частью объявленного в среду масштабного высвобождения нефти в объеме 172 млн баррелей. Нефть должна поступить на рынок до конца следующей недели.

Согласно условиям сделки, компании должны будут вернуть взятую в аренду нефть Минэнерго, добавив к ней дополнительные баррель в качестве компенсации.

В целом изъятие, как ожидается, продлится четыре месяца и являются частью скоординированной с другими странами инициативы по высвобождению 400 млн баррелей. Отметим, что идея призвана снизить цены на нефть, бензин, дизельное и авиационное топливо, которые резко вскочили в цене после вторжения США и Израиля в Иран.

Война практически остановила судоходство в Ормузском проливе, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Касаемо выделение 172 млн баррелей нефти, ранее в Минэнерго сказали, что Белый дом принял меры по восполнению изъятых запасов нефти примерно на 200 млн баррелей в течение следующего года. Там уточнили, что объем восполнений будет на 20% превышать объем изъятий.