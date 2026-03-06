"Ще кілька тижнів": Рубіо розвіяв надії на швидку операцію проти Ірану
Державний секретар США Марко Рубіо сказав міністрам закордонних справ країн Перської затоки, що операція проти Ірану буде тривати ще кілька тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios та пресконференцію речниці Білого дому Керолайн Левітт.
Згідно з даними джерел видання, Рубіо розповів міністрам, що зараз основна увага американських військових зосереджена на ракетних установках, складах та заводах Ірану. Крім того, держсекретар США запевнив посадовців, що метою Вашингтона не є зміна режиму.
Водночас, наголошує Axios, Рубіо дав зрозуміти, що американська влада хоче, щоб Іраном керували інші люди.
Він підкреслив, що зараз Вашингтон не веде жодного діалогу з Тегераном, оскільки будь-які переговори на даному етапі підірвали б виконання поточних військових завдань.
Що кажуть у Білому домі
Речниця Білого Дому Керолайн Левітт сьогодні, 6 березня, під час спілкування з пресою повідомила, що для досягнення цілей США в Ірані знадобиться 4-6 тижнів.
Операція Ізраїлю та США проти Ірану
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль і США завдали потужних ударів по Ірану, внаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
У відповідь іранська армія почала атакувати як Ізраїль, так і територію низки країн Близького Сходу. Зокрема, під атакою перебували американські військові бази та консульство.
В неділю, 1 березня, президент США Дональд Трамп офіційно окреслив часові рамки військової кампанії проти Ірану, заявивши, що активна фаза бойових дій триватиме не більше ніж чотири тижні.
Вчора, 5 березня, Ізраїль повідомив, що переходить до наступного етапу війни проти Ірану. Зокрема, армія Ізраїлю посилить авіаудари на підземних сховищах, де Тегеран переховує балістичні ракети.
Крім того, Дональд Трамп дав зрозуміти, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. Він повідомив, що у нього є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".
Зазначимо, глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна готова до наземного вторгнення американських військ. Він відкинув будь-які переговори із Вашингтоном, підкресливши, що Тегеран не просив про припинення вогню, попри удари США та Ізраїлю по всій території країни.