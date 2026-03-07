США планируют ночью начать самую масштабную бомбардировочную операцию в Иране
США планируют сегодня вечером начать самую масштабную бомбардировочную операцию против Ирана, направленную на уничтожение учреждений и заводов, связанных с ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Бессент рассказал, что иранцы проигрывают военную битву там, где их побеждают. При этом, по его словам, Иран ведет битву "на двух фронтах".
Ссылаясь на слова главы Объединенного комитета начальников генштабов США Дэна Кейна, министра войны Пита Хегсета и президента Дональда Трампа, глава Минфина США сказал - Вашингтон вечером начнет самую масштабную бомбардировочную операцию в Иране.
"Сегодня вечером будет наша самая большая бомбардировочная кампания, которая нанесет самый большой вред иранским ракетным учреждениям, заводам, производящим ракеты, и мы существенно их ослабляем", - заявил Бессент.
Еще чиновник добавил, что предыдущие военные действия США и их кампания против Ирана в целом "были убедительными".
Операция США против Ирана Epic Fury
Как известно, 28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.
Иранская армия в ответ начала атаковать как Израиль, так и ряд стран Ближнего Востока. Под ударом оказались, в частности, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания и Азербайджан. Еще был нанесен удар по британской военной базе на Кипре, что всколыхнуло Европу и заставило готовиться к возможным военным действиям.
Тегеран утверждает, что целью являются американские военные базы и консульства, однако зафиксированы также удары по гражданским объектам - например, отель в Арабских Эмиратах и жилые кварталы, которые пострадали, скорее всего, от обломков от сбитых ракет и дронов.
Цель Вашингтона и Израиля
Что касается США, 1 марта Дональд Трамп сообщил о временных рамках военной кампании против Ирана - он утверждал, что активная фаза боевых действий продлится не более четырех недель.
Еще Трамп дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране - у него уже есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера".
5 марта Израиль объявил следующий этап войны - ЦАХАЛ пообещал усиление авиаударов по подземным хранилищам, где Тегеран прячет баллистику.