США планирует разместить в Саудовской Аравии дополнительные войска

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Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительного количества военных и ПВО

Соединенные Штаты планируют направить дополнительные военные силы в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации источников в Пентагоне, речь идет о возможном направлении тысяч военных, а также размещении в Саудовской Аравии дополнительных средств ПВО. При этом точная цифра не сообщается.

Такие меры планируются в связи с атакой на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, которая произошла 14 сентября. Тогда правительство США обвинили в атаке правительство Ирана.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал атаку на НПЗ объявлением войны. По его словам, никакого стратегического смысла в нападении беспилотников на нефтяные месторождения в его стране не было, но это фактически было объявлением войны королевству.

Позже США приняло решение о предоставлении Саудовской Аравии в целях защиты зенитно-ракетные комплексы Patriot и 200 американских военнослужащих. Также Вашингтон предоставит четыре радиолокационные системы, которые должны укрепить оборону королевства.