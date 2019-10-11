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США планує розмістити в Саудівській Аравії додаткові війська

Новини » В світі    11.10.2019 - 19:10
США планує розмістити в Саудівській Аравії додаткові війська
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Пентагон розглядає можливість відправки додаткової кількості військових і ППО

Сполучені Штати планують направити додаткові військові сили в Саудівську Аравію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією джерел у Пентагоні, мова йде про можливе напрямку тисяч військових, а також розміщення в Саудівській Аравії додаткових засобів ППО. При цьому точна цифра не повідомляється.

Такі заходи плануються у зв'язку з атакою на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії, яка сталася 14 вересня. Тоді уряд США звинуватили в атаці уряд Ірану.

Принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман назвав атаку на НПЗ оголошенням війни. За його словами, ніякого стратегічного сенсу в нападі безпілотників на нафтові родовища в його країні не було, але це фактично було оголошенням війни королівства.

Пізніше США прийняло рішення про надання Саудівської Аравії в цілях захисту зенітно-ракетні комплекси Patriot і 200 американських військовослужбовців. Також Вашингтон надасть чотири радіолокаційні системи, які повинні зміцнити оборону королівства.

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