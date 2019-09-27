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США отправят комплексы Patriot и 200 военных в Саудовскую Аравию

Новости » Политика    27.09.2019 - 10:13
США отправят комплексы Patriot и 200 военных в Саудовскую Аравию
Фото: Patriot (flickr.com)

Зенитно-ракетные комплексы Patriot и 200 военнослужащих должны укрепить оборону

Соединенные Штаты Америки (США) отправляют в Саудовскую Аравию зенитно-ракетные комплексы Patriot и 200 военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Вашингтон предоставит четыре радиолокационные системы, которые должны укрепить оборону королевства.

Ранее министр обороны США Марк Експер сообщал о планируемой отправке солдат и вооружений, однако не назвал конкретных цифр. В свою очередь, глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявлял, что речь идет "не о тысячах" военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 14 сентября, в Саудовской Аравии на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов произошел масштабный пожар. Предполагалось, что пожар на двух объектах компании Saudi Aramco произошел в результате атаки дронов.

Saudi Aramco - государственная компания Саудовской Аравии, контролирует нефтяную мощность страны. В 2018 году ее назвали самой прибыльной компанией в мире - чистая прибыль Saudi Aramco составила 111,1 млрд долларов.

Как сообщает РБК-Украина, комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании, госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСаудовская Аравия
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