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Саудовская Аравия возобновила объемы добычи нефти

Новости » В мире    03.10.2019 - 15:01
Саудовская Аравия возобновила объемы добычи нефти
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Производство достигло уровня 11,3 миллиона баррелей в сутки

В четверг, 3 октября, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман заявил, что стране удалось в быстром порядке восстановить прежние объемы добычи нефти после атаки иранскими беспилотниками на свои нефтеперерабатывающие предприятия в середине сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, производственные мощности Саудовской Аравии сейчас достигли уровня добычи 11,3 миллиона баррелей нефти в сутки. До конца ноября страна планирует нарастить добычу до 12 миллионов баррелей в сутки.

Также Салман заверил, что его страна имеет "средства и инструменты, чтобы преодолеть любые будущие вызовы".

Говоря об атаке на нефтеперерабатывающие предприятия государственной компании Saudi Aramco и последовавшее за этим стремительное падение нефтедобычи в стране, Абдулазиз бин Салман заявил, что "мы за три дня возобновили добычу и нашу репутацию" поставщика нефти.

Напомним, ранее сообщалось, что Saudi Aramco могут потребоваться месяцы, чтобы восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты. Компания вела срочные переговоры с производителями оборудования и предлагала им повышенную оплату.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что никакого стратегического смысла в нападении беспилотников на нефтяные месторождения в его стране не было, но это фактически было объявлением войны королевству.

В сентябре представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусеви заявил, Тегеран готов к переговорам после инцидента с атакой на саудовские НПЗ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп призвал усилить экономическое давление на Иран.

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