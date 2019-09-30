Саудовский принц назвал атаку на нефтяные объекты объявлением войны

Фото: Мухаммед бен Салман (facebook.com/Mohammed.bin.Salman.Al.Saud110)

Бен Салман согласился с тем, что именно Иран несет ответственность за нападение на нефтяные объекты

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что никакого стратегического смысла в нападении беспилотников на нефтяные месторождения в его стране не было, но это фактически было объявлением войны королевству. Об этом он заявил в интервью CBS.

Кроме этого, на вопрос, почему Саудовская Аравия, которая ежегодно закупает большие партии оружия на миллиарды долларов, не смогла отразить атаку беспилотников, наследный принц ответил, что все объясняется большими размерами его государства.

"Только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающей значительную часть мирового рынка. Единственная задача у нападавших была подтвердить, что они действительно тупые", - заявил принц.

Также принц заявил, что мир должен предпринять все возможное, чтобы сдержать Иран от дальнейшей эскалации. Бен Салман согласился с тем, что именно Иран несет ответственность за нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, это фактически было объявлением войны королевству.

Бен Салман также предложил президенту США Дональду Трампу встретиться с иранским лидером Хасаном Роухани и разработать с ним новый вариант соглашения по ядерной программе Тегерана, что должно снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Напомним, 14 сентября в Саудовской Аравии были атакованы НПЗ. В США обвинили в атаках правительство Ирана. Во время своего выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп призвал мировые страны усилить экономическое давление на Иран.