На одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

Фото: пожар на НПЗ (twitter.com)

Причиной пожара на заводе Saudi Aramco власти назвали атаку дронов

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco на востоке произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал Al-Arabiya.

По данным Reuters, два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов. Представитель МВД страны заявил, что в результате атаки беспилотных аппаратов на объектах возникли пожары, однако они локализованы и взяты под контроль.

В настоящее время данных о пострадавших, а также о возможных нарушениях в производственных процессах на объектах нет.

Как отмечает AP, пока никто не взял на себя ответственность за атаку, однако ранее объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии становились целями дронов, которые запускали хуситы из движения "Ансар Аллах".

Saudi Aramco - государственная компания Саудовской Аравии, контролирующая нефтяные мощности страны. В 2018 году ее назвали самой прибыльной компанией в мире - чистая прибыль Saudi Aramco составила 111,1 млрд долларов.

Напомним, РБК-Украина писало, что Саудовская Аравия сообщила в понедельник, 13 мая, что два ее нефтяных танкера подверглись диверсионной атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов.