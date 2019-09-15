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США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты

Новости » Политика    15.09.2019 - 11:31
США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео заверил, что Соединенные Штаты со своими союзниками примут меры по обеспечению мировых энергетических рынков нефтью

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок, комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании Aramco. Об этом он написал в Twitter.

Также он заявил об отсутствии доказательств того, что нападения были совершены из Йемена (ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы - ред.).

"Тегеран стоит почти за сотней нападений на Саудовскую Аравию, в то время как Рухани и Зариф притворяются, что занимаются дипломатией. На фоне всех этих призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена", - написал он.

Кроме того, Помпео заверил, что Соединенные Штаты со своими союзниками примут меры по обеспечению мировых энергетических рынков нефтью после этого происшествия.

В свою очередь, в МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения в причастности к атаке на саудовские нефтяные объекты.

"Подобные обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований", - заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави.

Напомним, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман объявил о сокращении добычи нефти после атаки на нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 сентября, в Саудовской Аравии произошел масштабный пожар на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Предполагалось, что пожар на двух объектах компании Saudi Aramco произошел в результате атаки дронов.

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