США перекинули до Британії елітні спецпідрозділи та військову авіацію, - The Times

Британія , Середа 07 січня 2026 16:56
UA EN RU
США перекинули до Британії елітні спецпідрозділи та військову авіацію, - The Times Фото: військовий транспортер C-17 Globemaster (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Щонайменше 14 важких транспортників Globemaster і літаки Ghostrider прибули на британські авіабази на тлі напруженості навколо Ірану, Венесуели та захоплення танкерів "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Концентрація сил спеціального призначення

За останні кілька днів на базах Королівських ВПС зафіксували прибуття щонайменше 14 літаків C-17 Globemaster та двох важкоозброєних бойових літаків AC-130J Ghostrider.

Деякі з них вилетіли з баз у Джорджії та Кентуккі, де дислокується знаменитий 160-й авіаційний полк спеціального призначення армії США "Нічні переслідувачі".

Переслідування танкера

Однією з імовірних цілей такого масштабного розгортання називають підготовку до рейду на нафтовий танкер під санкціями.

Судно, яке відстежували з вод Венесуели, поспіхом змінило прапор на російський, намагаючись уникнути затримання. Британські літаки та сили НАТО наразі здійснюють постійний моніторинг його пересування.

Втім, США вже захопили пов’язаний із Венесуелою нафтовий танкер після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан. Операцію провели Берегова охорона США та американські військові.

Геополітичний фон

Прибуття літаків Ghostrider, оснащених 105-мм гаубицями та ракетами Hellfire, свідчить про готовність до операцій високої інтенсивності, пише The Times.

Це відбувається на тлі успішного захоплення президентом Трампом лідера Венесуели Мадуро та посилення загроз на адресу Ірану через придушення внутрішніх протестів.

Ультиматум щодо Гренландії

Паралельно з військовими діями Дональд Трамп знову пригрозив анексувати Гренландію, заявивши, що острів має перебувати під контролем США для безпеки західної півкулі.

Президент США не виключив використання військової сили для окупації острова. Такі заяви викликали різку реакцію в Європі: лідери Британії, Франції, Німеччини та Данії вже оприлюднили спільну заяву із закликом до Вашингтона припинити погрози.

Нагадаємо, напруженість навколо Гренландії посилилася після успішної операції американського спецназу у Венесуелі на початку січня 2026 року, під час якої було захоплено президента Ніколаса Мадуро. Після цього Дональд Трамп знову порушив питання про перехід Гренландії під контроль США, назвавши острів стратегічно важливим для безпеки Західної півкулі.

Наразі державний секретар Марко Рубіо намагається знизити градус напруги у відносинах із європейськими партнерами. Під час переговорів з очільником МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро та американськими конгресменами він запевнив, що Вашингтон віддає перевагу переговорам.

Російська Федерація Венесуела Дональд Трамп Гренландия
