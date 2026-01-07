Держсекретар США відповів, чи загрожує Гренландії "венесуельський сценарій"
Державний секретар США Марко Рубіо виключив можливість військового вторгнення Сполучених Штатів до Гренландії за сценарієм Венесуели.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
За словами Барро, відповідні запевнення він отримав під час телефонної розмови з главою американської дипломатії.
"Я вчора говорив телефоном з державним секретарем Марко Рубіо. Він підтвердив, що це не той підхід, який підтримують Сполучені Штати", - зазначив глава МЗС Франції.
Барро додав, що Рубіо прямо виключив повторення у Гренландії сценарію, який США реалізували у Венесуелі.
Глава МЗС Франції висловив думку, що "напад однієї країни НАТО на іншу не мав би сенсу" і "суперечив би інтересам США".
Барро також заявив, що "Гренландія - це європейська територія, яка такою і залишиться".
Нагадаємо, перед тим Барро заявив, що Франція працює з союзниками над планом дій на випадок, якщо Сполучені Штати Америки зроблять кроки захопити Гренландію.
Що передувало
Тема Гренландії знову опинилася в центрі уваги у суботу після того, як Кеті Міллер, дружина заступника голови адміністрації президента США Дональда Трампа Стівена Міллера, опублікувала зображення карти острова, зафарбованої в кольори прапора США.
Вже в неділю Дональд Трамп заявив журналістам, що має намір "поговорити про Гренландію за 20 днів" і знову наголосив, що США "абсолютно" потрібна ця данська територія, а острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю.
Ці слова пролунали менш ніж за добу після спецоперації США у Венесуелі, під час якої було затримано диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину.
Події викликали занепокоєння в Данії та самій Гренландії, яка є напівавтономною територією Данського королівства і входить до складу НАТО.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен застерегла, якщо США нападуть на Гренландію, це означатиме кінець НАТО.