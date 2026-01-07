США перебросили в Британию элитные спецподразделения и военную авиацию, - The Times

По меньшей мере, 14 тяжелых транспортников Globemaster и самолеты Ghostrider прибыли на британские авиабазы ​​на фоне напряженности вокруг Ирана, Венесуэлы и захвата танкеров "теневого флота" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Концентрация сил специального назначения

За последние несколько дней на базах Королевских ВВС зафиксировали прибытие по меньшей мере 14 самолетов C-17 Globemaster и двух тяжеловооруженных боевых самолетов AC-130J Ghostrider.

Некоторые из них вылетели с баз в Джорджии и Кентукки, где дислоцируется знаменитый 160-й авиационный полк специального назначения армии США "Ночные преследователи".

Преследование танкера

Одной из вероятных целей такого масштабного развертывания является подготовка к рейду на нефтяной танкер под санкциями.

Судно, которое отслеживали из вод Венесуэлы, поспешно сменило флаг на российский, пытаясь избежать задержания. Британские самолеты и силы НАТО сейчас осуществляют постоянный мониторинг его передвижения.

Впрочем, США уже захватили связанный с Венесуэлой нефтяной танкер после более чем двухнедельного преследования через Атлантический океан. Операцию проводят Береговая охрана США и американские военные.

Геополитический фон

Прибытие самолетов Ghostrider, оснащенных 105-мм гаубицами и ракетами Hellfire, свидетельствует о готовности к операциям высокой интенсивности, пишет The Times.

Это происходит на фоне успешного захвата президентом Трампом лидера Венесуэлы Мадуро и усиления угроз в адрес Ирана из-за подавления внутренних протестов.

Ультиматум по Гренландии

Параллельно с военными действиями Дональд Трамп снова пригрозил аннексировать Гренландию, заявив, что остров должен находиться под контролем США для безопасности западного полушария.

Президент США не исключил использование военной силы для оккупации острова. Такие заявления вызвали резкую реакцию в Европе: лидеры Британии, Франции, Германии и Дании уже обнародовали совместное заявление с призывом к Вашингтону прекратить угрозы.