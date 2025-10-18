UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

США отримають певні типи українських дронів, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна відкрита до продажу своїх дронів. Сполучені Штати Америки отримають певні типи безпілотників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

За його словами, українська та американська команди попрацюють щодо питання безпілотників.

"Але ще прибуття у Вашингтон команда від України була тут. Ми відкриті до обговорення. Я вважаю, що США отримають певні типи безпілотників", - зазначив Зеленський.

 

США хочуть купувати українські дрони

Нагадаємо, під час сьогоднішньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі президент США Дональд Трамп завив, що Сполучені Штати зацікавлені в українських дронах і хочуть закуповувати їх.

"Ми зацікавлені в українських дронах. Вони виробляють дуже хороші дрони. Ми хотіли б закуповувати їх у них", - сказав Трамп.

Раніше неодноразово повідомлялося, що США хочуть закуповувати дрони українського виробництва.

У вересні Україна та США провели переговори щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами.

А 2 жовтня українська делегація Ради національної безпеки та оборони України разом із Міністерством оборони відвідала США. Сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.

Україна презентувала свій досвід у сфері повітряних, морських та наземних безпілотних систем, який викликав високий інтерес союзників.

До того ж Україна готується укласти зі США угоду про передачу технологій створення безпілотників, які були "випробувані у бойових умовах".

Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампДрониЗустріч Зеленського та Трампа