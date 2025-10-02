ua en ru
Київ і Вашингтон обговорили купівлю українських дронів: Умєров розкрив деталі

Четвер 02 жовтня 2025 10:41
Фото: cекретар РНБО Рустем Умєров (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Українська делегація Ради національної безпеки і оборони України разом із Міністерством оборони відвідала США. Сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря РНБО Рустема Умєрова.

За словами Умєрова, ключове питання, яке обговорили на зустрічі - реалізація президентської ініціативи Drone Deal

"Головна мета візиту української команди - технічні перемовини для підготовки підписання угоди з купівлі українських дронів. Реалізація якої передбачає також можливість створення спільних українсько-американських виробництв", - написав секретар РНБО.

За його словами, українська делегація провела зустрічі з представниками Пентагону, Конгресу та військових США щодо поглиблення співпраці й модернізації дронових платформ.

Україна презентувала свій досвід у сфері повітряних, морських та наземних безпілотних систем, який викликав високий інтерес союзників.

Також сторони окремо обговорили механізм PURL, який передбачає закупівлю зброї та боєприпасів США коштом ЄС. А саме дискусія тривала навколо планів постачання озброєння на 2026 рік.

Умєров додав, що Україна є світовим лідером у дронових технологіях, а співпраця з партнерами в цьому напрямку посилює загальну безпеку.

Нагадаємо, 23 вересня стало відомо, що США та Україна провели переговори щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами. Про це повідомляв Рустем Умєров.

Також варто зазначити, що вже шість країн НАТО профінансували чотири пакети оборонної підтримки України на загальну суму понад 2 млрд доларів у межах ініціативи PURL.

