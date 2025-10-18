США получат определенные типы украинских дронов, - Зеленский

США хотят покупать украинские дроны

Напомним, во время сегодняшней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп завил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинских дронах и хотят закупать их.

"Мы заинтересованы в украинских дронах. Они производят очень хорошие дроны. Мы хотели бы закупать их у них", - сказал Трамп.

Ранее неоднократно сообщалось, что США хотят закупать дроны украинского производства.

В сентябре Украина и США провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами.

А 2 октября украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с Министерством обороны посетила США. Стороны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.

Украина представила свой опыт в сфере воздушных, морских и наземных беспилотных систем, который вызвал высокий интерес союзников.

К тому же Украина готовится заключить с США соглашение о передаче технологий создания беспилотников, которые были "испытаны в боевых условиях".