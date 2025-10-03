Україна поділиться технологіями виробництва дронів з США: у WSJ дізнались деталі

Україна готується укласти зі США угоду про передачу технологій створення безпілотників, які були "випробувані у бойових умовах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

За даними видання з посиланням на джерела серед офіційних осіб обох країн, в обмін на це Україні нададуть "роялті або інші форми компенсації".

Зазначається, що перевагою України в угоді є великий досвід виробництва дронів. У той час, як американські компанії "виробляють складні безпілотники", українці спеціалізуються на "масовому виробництві дешевих безпілотних літальних апаратів, які довели свою ефективність".

Група українських фахівців на чолі із заступником міністра оборони Сергієм Бойовим вже розпочала у Вашингтоні "багатоденні переговори" з представниками Пентагону та Держдепартаменту. За словами представника уряду США, завершення детальної угоди, вартість якої може становити мільярди доларів, "ймовірно, займе місяці".