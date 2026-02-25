США оголосили Україні демарш через атаки на порт у Новоросійську, - Стефанішина

За її словами, США заявили Україні, що її атаки на Новоросійськ нібито вплинули на деякі американські інвестиції в Казахстані.

"І ми чули від Державного департаменту, що нам слід утримуватися від, знаєте, нападів на американські інтереси", - розповіла Стефанішина.

Посольство України отримало із цього приводу демарш - офіційне дипломатичне повідомлення від Державного департаменту США.

Водночас, як посол зазначила, США не пропонували Києву утримуватися від нападів на російську військову й енергетичну інфраструктуру.

"Це було пов’язано саме з тим фактом, що там було порушено американські економічні інтереси. Ми взяли це до уваги", - сказала вона.

У повідомленні Держдепу, зокрема, йшлося, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.

"Мені дуже, дуже шкода, що за 35 років незалежності України, маючи стільки можливостей, ми так і не досягли ситуації, коли могли б зробити те саме", - додала Стефанішина.