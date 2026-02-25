США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске, - Стефанишина

По ее словам, США заявили Украине, что ее атаки на Новороссийск якобы повлияли на некоторые американские инвестиции в Казахстане.

"И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, знаете, нападений на американские интересы", - рассказала Стефанишина.

Посольство Украины получило по этому поводу демарш - официальное дипломатическое сообщение от Государственного департамента США.

При этом, как отметила посол, США не предлагали Киеву воздерживаться от нападений на российскую военную и энергетическую инфраструктуру.

"Это было связано именно с тем фактом, что там были нарушены американские экономические интересы. Мы приняли это во внимание", - сказала она.

В сообщении Госдепа, в частности, говорилось, что США пока не имеют таких же экономических интересов в Украине, как в Казахстане.

"Мне очень, очень жаль, что за 35 лет независимости Украины, имея столько возможностей, мы так и не достигли ситуации, когда могли бы сделать то же самое", - добавила Стефанишина.