США оголосили Україні демарш через атаки на порт у Новоросійську, - Стефанішина
Сполучені Штати оголосили Україні демарш через удари по російському чорноморському порту в Новоросійську. Вони нібито порушують американські економічні інтереси.
Про це заявила посол України у США Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Читайте також: У Новоросійську РФ екстрено маскує логістику Чорноморського флоту: партизани показали фото
За її словами, США заявили Україні, що її атаки на Новоросійськ нібито вплинули на деякі американські інвестиції в Казахстані.
"І ми чули від Державного департаменту, що нам слід утримуватися від, знаєте, нападів на американські інтереси", - розповіла Стефанішина.
Посольство України отримало із цього приводу демарш - офіційне дипломатичне повідомлення від Державного департаменту США.
Водночас, як посол зазначила, США не пропонували Києву утримуватися від нападів на російську військову й енергетичну інфраструктуру.
"Це було пов’язано саме з тим фактом, що там було порушено американські економічні інтереси. Ми взяли це до уваги", - сказала вона.
У повідомленні Держдепу, зокрема, йшлося, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.
"Мені дуже, дуже шкода, що за 35 років незалежності України, маючи стільки можливостей, ми так і не досягли ситуації, коли могли б зробити те саме", - додала Стефанішина.
Атаки на порт у Новоросійську
Нагадаємо, у грудні 2025 року стало відомо, що безпілотники СБУ атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший зафіксований в історії випадок удару дронами по підводному човну.
Згідно з даними Служби безпеки, субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу. Також там уточнили, що на борту об'єкта перебували чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр".
Також раніше у Новоросійську після атаки дронів спалахнули пожежі на нафтобазі та в порту. Згодом ЗМІ написали, що у Новоросійську зупинили експорт нафти після нічної атаки дронів.
Пізніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів, що підготовка до ураження російського підводного човна "Варшавянка" в порту Новоросійська була складною та багаторівневою.
Речник також повідомляв, що попри усі заходи, порт у російському Новоросійську залишається небезпечною локацією для російських кораблів, адже там їх можуть "дістати" українські захисники.