США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске, - Стефанишина
Соединенные Штаты объявили Украине демарш из-за ударов по российскому черноморскому порту в Новороссийске. Они якобы нарушают американские экономические интересы.
Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По ее словам, США заявили Украине, что ее атаки на Новороссийск якобы повлияли на некоторые американские инвестиции в Казахстане.
"И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, знаете, нападений на американские интересы", - рассказала Стефанишина.
Посольство Украины получило по этому поводу демарш - официальное дипломатическое сообщение от Государственного департамента США.
При этом, как отметила посол, США не предлагали Киеву воздерживаться от нападений на российскую военную и энергетическую инфраструктуру.
"Это было связано именно с тем фактом, что там были нарушены американские экономические интересы. Мы приняли это во внимание", - сказала она.
В сообщении Госдепа, в частности, говорилось, что США пока не имеют таких же экономических интересов в Украине, как в Казахстане.
"Мне очень, очень жаль, что за 35 лет независимости Украины, имея столько возможностей, мы так и не достигли ситуации, когда могли бы сделать то же самое", - добавила Стефанишина.
Атаки на порт в Новороссийске
Напомним, в декабре 2025 года стало известно, что беспилотники СБУ атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска. Это первый зафиксированный в истории случай удара дронами по подводной лодке.
Согласно данным Службы безопасности, субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя. Также там уточнили, что на борту объекта находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".
Также ранее в Новороссийске после атаки дронов вспыхнули пожары на нефтебазе и в порту. Впоследствии СМИ написали, что в Новороссийске остановили экспорт нефти после ночной атаки дронов.
Позже представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что подготовка к поражению российской подводной лодки "Варшавянка" в порту Новороссийска была сложной и многоуровневой.
Спикер также сообщал, что несмотря на все меры, порт в российском Новороссийске остается опасной локацией для российских кораблей, ведь там их могут "достать" украинские защитники.