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США оголосили про нові санкції проти Ірану

06:30 03.06.2026 Ср
2 хв
Які компанії потрапили під обмеження?
aimg Едуард Ткач
США оголосили про нові санкції проти Ірану Фото: глава Мінфіну США Скотт Бессент (Getty Images)
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Сполучені Штати у вівторок ввели нові санкції проти Ірану. Обмеження торкнулися фізичних осіб і криптовалютних бірж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну США.

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Згідно з публікацією міністерства, країна запровадила санкції проти чотирьох громадян Ірану та чотирьох іранських бірж цифрових активів, а саме: Nobitex, Bitpin, Ramzinex та Wallex.

Також у відомстві додали, що фінансові установи та приватні особи інших країн - можуть бути піддані санкціям, якщо здійснюватимуть певні угоди з чотирма вищезазначеними фірмами.

Що ще відомо

Нагадаємо, раніше тиждень тому США теж запровадили санкції проти Ірану, але проти торгівлі нафтою. Під обмеження потрапили 8 суден, які транспортують іранську сиру нафту і нафтопродукти на світові ринки.

Також під санкціями опинилися більш ніж 15 компаній, включно з Worth Seen Energy Limited і Mehdiyev Trading у Гонконзі, і Symphony Shipping and Maritime Management у Дубаї.

Як пояснили в Мінфіні США, деякі з іранських організацій, що потрапили під санкції, використовують інфраструктуру з продажу нафти, яка належить іранським збройним силам - для закупівлі нафтопродуктів за межами Ірану.

До слова, днями в Reuters вийшов матеріал, у якому йшлося про те, що Іран хоче досягти тимчасової угоди США, щоб послабити економічний тиск на країну і стабілізувати ситуацію.

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