США оголосили про нові санкції проти Ірану

Сполучені Штати у вівторок ввели нові санкції проти Ірану. Обмеження торкнулися фізичних осіб і криптовалютних бірж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну США.

Також у відомстві додали, що фінансові установи та приватні особи інших країн - можуть бути піддані санкціям, якщо здійснюватимуть певні угоди з чотирма вищезазначеними фірмами.

Згідно з публікацією міністерства, країна запровадила санкції проти чотирьох громадян Ірану та чотирьох іранських бірж цифрових активів, а саме: Nobitex, Bitpin, Ramzinex та Wallex.

Що ще відомо

Нагадаємо, раніше тиждень тому США теж запровадили санкції проти Ірану, але проти торгівлі нафтою. Під обмеження потрапили 8 суден, які транспортують іранську сиру нафту і нафтопродукти на світові ринки.

Також під санкціями опинилися більш ніж 15 компаній, включно з Worth Seen Energy Limited і Mehdiyev Trading у Гонконзі, і Symphony Shipping and Maritime Management у Дубаї.

Як пояснили в Мінфіні США, деякі з іранських організацій, що потрапили під санкції, використовують інфраструктуру з продажу нафти, яка належить іранським збройним силам - для закупівлі нафтопродуктів за межами Ірану.

До слова, днями в Reuters вийшов матеріал, у якому йшлося про те, що Іран хоче досягти тимчасової угоди США, щоб послабити економічний тиск на країну і стабілізувати ситуацію.