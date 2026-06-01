Іран хоче заморозити війну зі США без відмови від своїх "червоних ліній", - Reuters

19:55 01.06.2026 Пн
2 хв
Економіка Ірану тріщить по швах. Як Тегеран намагається випросити у США бодай якесь полегшення?
aimg Марія Науменко
Іран хоче заморозити війну зі США без відмови від своїх "червоних ліній", - Reuters Фото: іранські військові на тлі зображення ракет та карти Ірану (Getty Images)
Іран наполягає на укладенні тимчасової угоди зі США, яка дозволила б послабити економічний тиск і стабілізувати ситуацію в країні, не зачіпаючи найчутливіші питання ядерної програми.

За даними джерел агентства та аналітиків, Тегеран просуває ідею обмеженої проміжної домовленості з Вашингтоном. Її метою є отримання економічного перепочинку на тлі санкцій, воєнного тиску та погіршення внутрішньої ситуації.

Три іранські джерела, наближені до осіб, що приймають рішення, зазначили, що така стратегія відповідає традиційному підходу Ісламської Республіки: уникати незворотних поступок, вигравати час та зберігати простір для подальших переговорів.

Чому Ірану потрібна тимчасова угода

Після кількох місяців конфлікту на Близькому Сході та напруженості навколо Ормузької протоки Тегеран опинився під посиленим економічним тиском.

Іранська влада розглядає проміжну угоду як спосіб отримати доступ до частини заморожених коштів, пом'якшити обмеження на експорт нафти та послабити ризики для внутрішньої стабільності.

За словами джерел, Тегеран також прагне припинення бойових дій на регіональних напрямках і поступового відновлення економічної активності без необхідності йти на принципові поступки щодо ядерної програми.

Які питання хочуть відкласти

За інформацією Reuters, можливий меморандум про взаєморозуміння передбачатиме тимчасове послаблення окремих обмежень та поступове відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Водночас найскладніші питання можуть залишитися поза межами угоди. Йдеться про масштаби збагачення урану, наявні запаси високозбагаченого матеріалу та майбутні ядерні потужності Ірану.

Аналітики вважають, що для Тегерана головним пріоритетом зараз є не стільки військова ситуація, скільки стан економіки та ризик подальшого погіршення соціальної обстановки.

"Іранські лідери розуміють, що час не обов'язково на їхньому боці... їхні розрахунки, здається, полягають у тому, що діалог, навіть обмежений, є кращим варіантом, ніж вступ у безкінечний період економічного виснаження та невизначеності", - пояснив Алекс Ватанка, старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу у Вашингтоні.

Нагадуємо, Іран призупинив переговори зі США через загострення бойових дій у Лівані. У Тегерані заявили, що повернуться до діалогу лише після припинення ізраїльських операцій у регіоні.

Водночас іранська сторона попередила про готовність посилити тиск на противників, зокрема розглядаючи можливість блокування Ормузької протоки та інших важливих морських маршрутів.

