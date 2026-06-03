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США объявили о новых санкциях против Ирана

06:30 03.06.2026 Ср
2 мин
Какие компании попали под ограничения?
aimg Эдуард Ткач
США объявили о новых санкциях против Ирана Фото: глава Минфина США Скотт Бессент (Getty Images)
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Соединенные Штаты во вторник ввели новые санкции против Ирана. Ограничения коснулись физических лиц и криптовалютных бирж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина США.

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Согласно публикации министерства, страна ввела санкции против четырех граждан Ирана и четырех иранских бирж цифровых активов, а именно: Nobitex, Bitpin, Ramzinex и Wallex.

Также в ведомстве добавили, что финансовые учреждения и частные лица других стран - могут быть подвергнуты санкциям, если будут совершать определенные сделки с четырьмя вышеупомянутыми фирмами.

Что еще известно

Напомним, раннее неделю назад США тоже ввели санкции против Ирана, но против торговли нефтью. Под ограничения попали 8 судов, которые транспортируют иранскую сырую нефть и нефтепродукты на мировые рынки.

Также под санкциями оказались более чем 15 компаний, включая Worth Seen Energy Limited и Mehdiyev Trading в Гонконге, и Symphony Shipping and Maritime Management в Дубае.

Как пояснили в Минфина США, некоторые из иранских организаций, попавших под санкции, используют инфраструктуру по продаже нефти, принадлежащую иранским вооруженным силам - для закупки нефтепродуктов за пределами Ирана.

К слову, на днях в Reuters вышел материал, в котором говорилось, что Иран хочет достичь временной сделки США, чтобы ослабить экономическое давление на страну и стабилизировать ситуацию.

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