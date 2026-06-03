США объявили о новых санкциях против Ирана
Соединенные Штаты во вторник ввели новые санкции против Ирана. Ограничения коснулись физических лиц и криптовалютных бирж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина США.
Согласно публикации министерства, страна ввела санкции против четырех граждан Ирана и четырех иранских бирж цифровых активов, а именно: Nobitex, Bitpin, Ramzinex и Wallex.
Также в ведомстве добавили, что финансовые учреждения и частные лица других стран - могут быть подвергнуты санкциям, если будут совершать определенные сделки с четырьмя вышеупомянутыми фирмами.
Что еще известно
Напомним, раннее неделю назад США тоже ввели санкции против Ирана, но против торговли нефтью. Под ограничения попали 8 судов, которые транспортируют иранскую сырую нефть и нефтепродукты на мировые рынки.
Также под санкциями оказались более чем 15 компаний, включая Worth Seen Energy Limited и Mehdiyev Trading в Гонконге, и Symphony Shipping and Maritime Management в Дубае.
Как пояснили в Минфина США, некоторые из иранских организаций, попавших под санкции, используют инфраструктуру по продаже нефти, принадлежащую иранским вооруженным силам - для закупки нефтепродуктов за пределами Ирана.
К слову, на днях в Reuters вышел материал, в котором говорилось, что Иран хочет достичь временной сделки США, чтобы ослабить экономическое давление на страну и стабилизировать ситуацию.