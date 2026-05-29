США ввели нові санкції проти Ірану за торгівлю нафтою
США оголосили про введення нових санкцій проти іранської військової торгівлі нафтою, незважаючи на те, що Вашингтон і Тегеран досягли попередньої угоди про продовження перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно із заявою, Мінфін США ввів санкції проти восьми суден, які займаються транспортуванням іранської сирої нафти і нафтопродуктів на світові ринки.
До числа цих суден входять танкер Flora під прапором Маршаллових островів, танкер Hauncayo під прапором Коморських островів і танкер Ill Gap під прапором Панами.
"Ми не дозволимо іранському уряду збільшувати доходи від нафти з метою відновлення збройних сил і військового потенціалу", - заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент.
Також Вашингтон запровадив санкції проти більш ніж 15 компаній, включно з Worth Seen Energy Limited і Mehdiyev Trading у Гонконзі, і Symphony Shipping and Maritime Management у Дубаї.
У Мінфіні США зазначили, що деякі з іранських організацій, які під санкціями, використовують інфраструктуру з продажу нафти, що належить іранським збройним силам, - для закупівлі нафтопродуктів за межами Ірану.
Зокрема, компанія Worth Seen закуповує очищені нафтопродукти для іранської національної нафтової компанії від імені Sepehr Energy Japan - підрозділу з продажу нафти Генштабу ЗС Ірану, проти якого США вже вводили санкції.
Мирна угода між США та Іраном
Нагадаємо, 28 травня стало відомо, що США та Іран узгодили проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який має продовжити перемир'я на 60 днів, відкрити Ормузьку протоку і дати можливість узгодити фінальну угоду, включно з ядерним питанням Тегерана.
Однак ЗМІ зазначали, що президент США Дональд Трамп поки що не дав остаточного схвалення документу. Як стверджує, він узяв паузу на кілька днів для роздумів.
Тим часом в інтерв'ю Fox News Дональд Трамп заявив, що невигідна угода може стати тією межею, яка змусить США відновити атаки на Іран.