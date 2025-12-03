США образились на Європу через відмову від американського озброєння, - Politico

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау розкритикував європейських союзників по НАТО за те, що вони віддають перевагу власній оборонній промисловості замість американських постачальників зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Троє дипломатів НАТО повідомили виданню, що ці слова пролунали сьогодні, 3 грудня, під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

"Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау розкритикував європейських союзників по НАТО за те, що вони надають пріоритет власній оборонній промисловості над американськими постачальниками зброї", - зазначили вони.

Ландау закликав європейських міністрів не ігнорувати участь американських оборонних компаній у переозброєнні країн ЄС.

За словами іншого посадовця Держдепу США, Ландау заявив, що Європа має перетворити свої зобов’язання щодо витрат на оборону на реальні можливості. Крім того, за його словами, "протекціоністська та ексклюзивна політика, яка витісняє американські компанії з ринку, підриває нашу колективну оборону".

Politico зазначило, що відсутність держсекретаря Марко Рубіо стала першим випадком за понад 20 років, коли головний дипломат США був відсутній на зустрічі міністрів країн-членів НАТО.