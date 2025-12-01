Україні треба ще 1 млрд євро на закупівлю американської зброї до кінця року, - посол
Україна звернулася до європейських союзників із проханням надати додаткові млрд євро до кінця року. Це критично важливо на тлі загострення російських авіаударів і зростаючого тиску на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами Альони Гетманчук, глави Місіії України при НАТО, країна потребує додаткового фінансування, щоб укласти нові контракти на американські озброєння через програму PURL-механізм, за яким європейські партнери купують зброю у США й передають її Україні.
Кошти потрібні якнайшвидше, щоб не припиняти постачання зброї до кінця року, коли загроза з боку ворога посилюється, а Україна має надалі утримувати рубежі та обороняти міста.
Зокрема, вже відома підтримка з боку деяких союзників. Нідерланди готові виділити додаткові 250 млн євро у рамках тієї ж програми - частина коштів піде на авіацію, системи ППО, можливо, літаки та засоби ППО.
Якщо допомога не буде забезпечена - існує реальна загроза, що постачання зупиняться, а в українських захисників можуть виникнути серйозні проблеми з забезпеченням технікою в умовах загострення бойових дій.
Програма PURL
Prioritized Ukraine Requirements List - це програма США та НАТО, яка дає змогу Україні отримувати американську зброю за рахунок фінансування країн-партнерів Альянсу.
Україна складає список пріоритетних потреб у озброєнні, а союзники спільно оплачують закупівлю необхідної техніки у США, яка потім безпосередньо постачається Україні.
Механізм PURL прискорює постачання озброєння, бо покупки здійснюються з уже наявних американських запасів, без додаткових затримок.
Програма також дозволяє раціонально використовувати ресурси, концентруючись на тому, що Україні потрібно найбільше саме зараз.
Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL. Також Євросоюз ухвалив нові ініціативи для зміцнення обороноздатності України.