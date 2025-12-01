Україні треба ще 1 млрд євро на закупівлю американської зброї до кінця року, - посол

Україна звернулася до європейських союзників із проханням надати додаткові млрд євро до кінця року. Це критично важливо на тлі загострення російських авіаударів і зростаючого тиску на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами Альони Гетманчук, глави Місіії України при НАТО, країна потребує додаткового фінансування, щоб укласти нові контракти на американські озброєння через програму PURL-механізм, за яким європейські партнери купують зброю у США й передають її Україні.

Кошти потрібні якнайшвидше, щоб не припиняти постачання зброї до кінця року, коли загроза з боку ворога посилюється, а Україна має надалі утримувати рубежі та обороняти міста.

Зокрема, вже відома підтримка з боку деяких союзників. Нідерланди готові виділити додаткові 250 млн євро у рамках тієї ж програми - частина коштів піде на авіацію, системи ППО, можливо, літаки та засоби ППО.

Якщо допомога не буде забезпечена - існує реальна загроза, що постачання зупиняться, а в українських захисників можуть виникнути серйозні проблеми з забезпеченням технікою в умовах загострення бойових дій.

Програма PURL

Prioritized Ukraine Requirements List - це програма США та НАТО, яка дає змогу Україні отримувати американську зброю за рахунок фінансування країн-партнерів Альянсу.

Україна складає список пріоритетних потреб у озброєнні, а союзники спільно оплачують закупівлю необхідної техніки у США, яка потім безпосередньо постачається Україні.

Механізм PURL прискорює постачання озброєння, бо покупки здійснюються з уже наявних американських запасів, без додаткових затримок.

Програма також дозволяє раціонально використовувати ресурси, концентруючись на тому, що Україні потрібно найбільше саме зараз.