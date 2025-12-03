НАТО має щомісяця витрачати "мільярд або більше" на зброю для України, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що союзники повинні щомісяця виділяти щонайменше 1 млрд доларів на американську зброю для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рютте перед засіданням Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

Марк Рютте заявив, що союзники мають забезпечити для України мінімум 1 млрд доларів щомісяця на закупівлю американського озброєння.

За його словами, вже зараз внески країн досягають 4 млрд за останні чотири місяці, що відповідає плановому темпу.

"Нам потрібно щонайменше 1 млрд доларів щомісяця, а можливо, й більше. Ймовірно, близько 15 млрд доларів на рік на критично важливе американське озброєння", - наголосив генсек.

Рютте очікує, що до кінця року союзники вийдуть на рівень у 5 млрд. Йдеться про постачання ракет та перехоплювачів для ППО, а також наступальних систем.

Він підкреслив, що Європа та Канада посилюють внески, і стабільний потік озброєння є сьогодні ключовим для захисту українських міст і критичної інфраструктури.

Підтримка України

За останні два роки російські обстріли критичної інфраструктури змусили союзників переглянути підхід до підтримки України. Якщо раніше акцент був на разових пакетах, то тепер ключовим стає регулярне фінансування, яке дозволяє планувати виробництво ракет ППО й боєприпасів на місяці вперед.

У 2024-2025 роках НАТО створює нову систему спільних закупівель та довгострокових контрактів із США та європейськими виробниками.

Заяви Рютте - сигнал, що альянс переходить до моделі стабільної військової економіки, де підтримка України розглядається як ключовий елемент європейської безпеки на роки вперед.