ua en ru
Вт, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Адміністрація Трампа схвалила перші два пакети допомоги Україні за кошти НАТО, - Reuters

США, Вівторок 16 вересня 2025 20:22
UA EN RU
Адміністрація Трампа схвалила перші два пакети допомоги Україні за кошти НАТО, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні, які профінансувало НАТО. Вони можуть бути відправлені найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками, для постачання Україні зброї із запасів США за рахунок коштів країн НАТО.

За словами заступника міністра оборони США з питань політики Елбріджа Колбі, йдеться про дві поставки озброєння на суму 500 млн доларів у межах механізму PURL.

Механізм PURL

Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це нова ініціатива США і НАТО, спрямована на прискорене постачання озброєння Україні. У рамках цієї програми Україна формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається НАТО. Потім партнерські країни фінансують закупівлю американського озброєння, що відповідає цьому списку.

Кошти передаються на спеціальний рахунок НАТО, і зброю закуповують безпосередньо у США. Таким чином, програма забезпечує швидку і цілеспрямовану підтримку української армії.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що розраховує, що країни Європи виділятимуть по 1 млрд євро на місяць на закупівлю американської зброї в межах механізму PURL.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
Новини
Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуги народу", - джерела
Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуги народу", - джерела
Аналітика
Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим