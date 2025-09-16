Адміністрація Трампа схвалила перші два пакети допомоги Україні за кошти НАТО, - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні, які профінансувало НАТО. Вони можуть бути відправлені найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами заступника міністра оборони США з питань політики Елбріджа Колбі, йдеться про дві поставки озброєння на суму 500 млн доларів у межах механізму PURL.

Зазначається, що це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками, для постачання Україні зброї із запасів США за рахунок коштів країн НАТО.

Механізм PURL

Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це нова ініціатива США і НАТО, спрямована на прискорене постачання озброєння Україні. У рамках цієї програми Україна формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається НАТО. Потім партнерські країни фінансують закупівлю американського озброєння, що відповідає цьому списку.

Кошти передаються на спеціальний рахунок НАТО, і зброю закуповують безпосередньо у США. Таким чином, програма забезпечує швидку і цілеспрямовану підтримку української армії.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що розраховує, що країни Європи виділятимуть по 1 млрд євро на місяць на закупівлю американської зброї в межах механізму PURL.