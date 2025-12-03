ua en ru
США обиделись на Европу из-за отказа от американского вооружения, - Politico

США, Среда 03 декабря 2025 22:20
Фото: в США требуют от ЕС не игнорировать американские оборонные компании (MCSN Timothy A. Hazel)
Автор: Валерий Ульяненко

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они отдают предпочтение собственной оборонной промышленности вместо американских поставщиков оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Трое дипломатов НАТО сообщили изданию, что эти слова прозвучали сегодня, 3 декабря, во время встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они предоставляют приоритет собственной оборонной промышленности над американскими поставщиками оружия", - отметили они.

Ландау призвал европейских министров не игнорировать участие американских оборонных компаний в перевооружении стран ЕС.

По словам другого чиновника Госдепа США, Ландау заявил, что Европа должна превратить свои обязательства по расходам на оборону в реальные возможности. Кроме того, по его словам, "протекционистская и эксклюзивная политика, которая вытесняет американские компании с рынка, подрывает нашу коллективную оборону".

Politico отметило, что отсутствие госсекретаря Марко Рубио стало первым случаем за более чем 20 лет, когда главный дипломат США отсутствовал на встрече министров стран-членов НАТО.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны ежемесячно выделять не менее 1 млрд долларов на американское оружие для Украины.

Заявление прозвучало после того, как Украина попросила европейских союзников выделить дополнительные миллиарды евро до конца года.

Отметим, администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.

