США обиделись на Европу из-за отказа от американского вооружения, - Politico

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они отдают предпочтение собственной оборонной промышленности вместо американских поставщиков оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Трое дипломатов НАТО сообщили изданию, что эти слова прозвучали сегодня, 3 декабря, во время встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они предоставляют приоритет собственной оборонной промышленности над американскими поставщиками оружия", - отметили они.

Ландау призвал европейских министров не игнорировать участие американских оборонных компаний в перевооружении стран ЕС.

По словам другого чиновника Госдепа США, Ландау заявил, что Европа должна превратить свои обязательства по расходам на оборону в реальные возможности. Кроме того, по его словам, "протекционистская и эксклюзивная политика, которая вытесняет американские компании с рынка, подрывает нашу коллективную оборону".

Politico отметило, что отсутствие госсекретаря Марко Рубио стало первым случаем за более чем 20 лет, когда главный дипломат США отсутствовал на встрече министров стран-членов НАТО.