США обрали сторону? Чи дійсно Вашингтон на боці України та чого чекати від Трампа влітку

Головне: Позиція США: Адміністрацію Трампа наразі не можна назвати надійним союзником України, попри окремі позитивні заяви.

Адміністрацію Трампа наразі не можна назвати надійним союзником України, попри окремі позитивні заяви. Саміт НАТО: Від можливої липневої зустрічі президентів України і США в Туреччині не варто очікувати переломних рішень чи відкритих конфліктів.

Від можливої липневої зустрічі президентів України і США в Туреччині не варто очікувати переломних рішень чи відкритих конфліктів. Тиск на Київ: Влітку можливий тиск з боку США щодо укладення угоди з РФ задля політичних балів республіканців, проте Україна відбиватиметься від цих спроб.

Влітку можливий тиск з боку США щодо укладення угоди з РФ задля політичних балів республіканців, проте Україна відбиватиметься від цих спроб. Роль Китаю: Сподівання США на те, що Китай допоможе завершити війну, є нереалістичними, оскільки Пекіну вигідна поточна ситуація та залежність Росії.

Чи справді США на українському боці?

Попри заяви окремих американських посадовців, Вашингтон наразі не зайняв однозначно українську позицію у конфлікті з Росією, вважає Хара.

За його словами, Рубіо, який є найбільш досвідченим в чинній адміністрації, намагається маневрувати між лояльністю до президента США Дональда Трампа та проведенням притомної політики, через що озвучує певні позитивні заяви щодо України.

"Чи вони на нашому боці? Мені здається абсолютно очевидно, що ні", - підкреслив Хара.

Він зауважив, що Трамп за дві каденції тричі припиняв постачання озброєння Україні. Зокрема, на початку нової каденції поставки фактично зупинили, як і передачу розвідданих та зброї, яку купували європейські партнери. Наразі також фіксується зменшення санкційного тиску на Росію та Білорусь.

"На жаль, на мою думку, США не є нашими союзниками. Вони не готові на серйозну підтримку України. А, враховуючи їх помилку з Іраном, витрату озброєнь та ракет ППО, вона зараз намагатимуться посилити передусім самих себе, потім своїх союзників на Близькому Сході, а потім вже у залишку й Україну", - сказав дипломат.

Чого чекати від саміту НАТО за участі Зеленського і Трампа

У липні відбудеться саміт НАТО у Туреччині, куди поїде Трамп та український президент Володимир Зеленський. Хара вважає, що гучних заяв чи відкритої конфронтації під час їх можливої зустрічі не буде, проте переломного моменту також чекати не варто.

За словами Хари, Трамп сприймає питання України як проблему, що заважає йому відновити відносини з Росією задля особистих, сімейних чи стратегічних заробітків. Як пояснив дипломат, Трамп не здатний думати стратегічно і, ймовірно, знову повторюватиме тези про те, що за його президентства війни не було б.

Ризик тиску на Україну влітку

Раніше джерела РБК-Україна в українській владі попереджали, що США можуть готувати нову кампанію тиску на Україну з метою укладення угоди з РФ.

Серед причин потреба адміністрації Трампа у "швидкій перемозі" для підвищення рейтингів Республіканської партії перед проміжними виборами в Конгрес США. Однак, на думку Хари, хоча тиск з боку США й можливий, американські виборці не надто зважають на зовнішню політику, їм важливіша економіка своєї країни.

"Будуть тиснути, але ми вкотре будемо відбиватися від цього", - зазначив Хара.

Він додав, що навіть у разі якихось поступок з боку України, сама Росія не погодиться на мир без досягнення суттєвого результату та зміни безпекового становища в усій Європі.

"Тому буде якась риторика, буде якийсь тиск. Ми вже проходили це не один раз з Трампом. Нам просто треба готуватися до цього, а Зеленському і нашій дипломаті, намагатися не псувати відносини більше, ніж потрібно", - пояснив дипломат.

Роль Китаю у завершенні війни в Україні

Під час візиту в Китай Трамп особисто попросив Сі Цзіньпіна допомогти закінчити війну РФ проти України. Трамп сподівається, що китайський лідер поверне російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів, які опинилися у глухому куті.

На думку Хари, сподівання на допомогу Китаю у врегулюванні війни - не реалістичні. Пекіну вигідна поточна ситуація, оскільки вона відвертає ресурси Заходу від Індо-Тихоокеанського регіону та робить Росію повністю залежною від КНР.

"Китай буде розповідати про підтримку територіальної цілісності, але фактично підтримуватиме РФ. Китай не може дозволити, щоб Росія програла. Тому я не вірю в таку річ", - резюмував він.