Допомога Україні буде топ-темою саміту НАТО: посол розкрила "залаштунки" дискусій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Місії України при НАТО Альони Гетьманчук в ефірі телемарафону.

За словами посолки, Альянс уже входить у фінальну фазу підготовки до саміту в Анкарі, де підтримка України стане однією з головних тем.

Одним із ключових питань залишається пропозиція генсека НАТО Марка Рютте щодо виділення країнами-членами Альянсу 0,25% ВВП на допомогу Україні.

Гетьманчук зазначила, що наразі вже сім держав НАТО досягли або перевищили цей рівень фінансування.

"Зрозуміло, що ці сім країн підтримали цю ідею, разом з деякими іншими. Але є країни, які хотіли б мати, як вони кажуть, більше гнучкості, та не мати зафіксованих зобов'язань щодо підтримки України. Вони б хотіли бачити якийсь альтернативний варіант", - пояснила вона.

Україна - серед головних пріоритетів саміту

Попри це, питання допомоги Україні вже офіційно визначене одним із трьох головних пріоритетів саміту НАТО.

"Ми серед пріоритетів саміту. Саме тому триває така жвава дискусія, в чому ця підтримка має вимірюватися, як вона має бути зафіксована", - зазначила Гетьманчук.

Чому союзники не можуть домовитися

За її словами, ідея з 0,25% ВВП хоч і не отримала підтримки у нинішньому вигляді, однак запустила ширшу дискусію про те, як зробити допомогу Україні "сталою, передбачуваною та значною".

"Можливо генсек свідомо завищив цю планку. Але почалося жваве обговорення, ця ідея дала старт правильному обговоренню: як все ж зробити так, щоб підтримка України була зафіксована, і щоб вона була сталою, передбачуваною та значною. І навіть, я б сказала, оцифрованою: щоб це було на рівні певних цифр", - додала голова Місії України при НАТО.

Посолка також звернула увагу, що часу для компромісу залишається небагато - до саміту НАТО лише шість тижнів, а частина країн не готова погоджувати конкретні цифри чи відсотки фінансування на папері.

Хто зараз несе основний тягар допомоги

"Відбувається складна та делікатна дискусія щодо розподілу фінансового тягара серед країнами НАТО. Бо, погодьтесь, не дуже адекватною є ситуація, коли цього року з усіх задекларованих внесків для України на військову допомогу фактично дві країни будуть покривати майже половину всіх внесків", - зауважила вона.

Аналогічна ситуація і з програмою PURL, де менше десяти країн "фактично на собі цей тягар тримають".

Водночас вона назвала позитивом те, що жорстке закріплення показника у 0,25% не підтримали, адже це могло б стати своєрідною "стелею" для держав, які вже виділяють Україні більше допомоги.

"Ми таким чином не будемо демотивувати країни, які вже вийшли на 0,25% або більше, зупинитися на цих показниках. Бо, якби зафіксували 0,25%, то ми б встановили певну "стелю". А ті, які нам найбільше можуть нам допомогти, вони вже вийшли на ці 0,25%", - пояснила Гетьманчук.

За її словами, саме ці країни й надалі залишатимуться головними донорами військової підтримки України.

"Тому нам не треба їх зупиняти чи обмежувати, бо ми будемо і далі до них звертатися за новими внесками", - підсумувала посолка.