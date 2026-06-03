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Зеленський відвідає саміт G7 у Франції: Politico дізналося безпекову тему України

04:50 03.06.2026 Ср
2 хв
Яких тем Зеленський має намір торкнутися під час саміту?
aimg Едуард Ткач
Зеленський відвідає саміт G7 у Франції: Politico дізналося безпекову тему України Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 у Франції, який відбудеться в середині червня. Він має намір порушити низку тем, включно з безпековим питанням України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

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За словами трьох джерел, очікується, що Зеленський приєднається до глав держав і урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США на саміті G7 в Евіан-ле-Бен.

Один із чиновників уточнив, що український президент планує обговорити військову дипломатію і питання протиповітряної оборони, щоб протидіяти ракетним ударам Росії.

Водночас у березні радник президента Франції говорив, що Зеленський не був запрошений на саміт, який відбудеться з 15 по 17 червня.

Україна має намір посилити ППО

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Одна з головних тем зустрічі стосувалася посилення дипломатичної роботи для отримання додаткових систем і ракет, включно із засобами протибалістичного захисту.

"Доручивши також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Ми повинні знайти те, що потрібно Україні", - сказав президент.

Крім того, близько тижня тому стало відомо, що Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу лист про критичний дефіцит засобів ППО.

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