ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Діяти треба оперативно: Зеленський пояснив, чому вдався до листування з Трампом

21:02 27.05.2026 Ср
2 хв
Що Київ з Вашингтоном разом мають виправити?
aimg Валерій Ульяненко
Діяти треба оперативно: Зеленський пояснив, чому вдався до листування з Трампом Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент України Володимир Зеленський підтвердив лист американському колезі Дональду Трампу. Він наголосив, що зараз ситуація така, що "треба діяти оперативно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Читайте також: Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації

"Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки, але ситуація зараз така: треба діяти оперативно, діяти результативно", - повідомив глава держави.

Президент наголосив на важливості того, щоб "Америка Україну почула". Водночас він зауважив, що багато глобальної уваги зараз приділяється війні в Ірані.

"Потрібно припиняти і війну тут, в Європі, - війну дуже криваву, яка триває вже п'ятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що поки Росія покладається на ракети, "її інтерес до дипломатії несправжній".

"Маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості", - наголосив президент.

Що передувало

Нагадаємо, Зеленський надіслав Трампу листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО на тлі посилення масованих атак на Україну та публічних погроз Кремля щодо нових ударів по Києву.

Зазначимо, у листі Зеленський розповів, що в ніч на 24 травня росіяни застосували дві балістичні ракети "Орєшнік". Одна з них поцілила у Київську область, а друга впала на тимчасово окупованій територіх Донеччини.

РБК-Україна також писало, що за даними аналітика Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного, масовані атаки РФ можливі, але з періодичністю у два-три тижні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Дональд Трамп Війна в Україні Ракети
Новини
Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
Аналітика
Гроші в "тіні", клієнти в черзі: що насправді відбувається з готельним бізнесом в Україні
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Гроші в "тіні", клієнти в черзі: що насправді відбувається з готельним бізнесом в Україні