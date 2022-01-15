США и НАТО: Россия должна прекратить эскалацию вокруг Украины перед новыми переговорами

Блинкен обсудил с генсеком НАТО дальнейшие шаги после заседания Совета Россия-НАТО 12 января.

"Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога", - заявил Прайс.

В Госдепе отметили, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в стремлении к дипломатическому пути.

"Стороны призывают Россию предпринять незамедлительные действия с целью деэскалации ее продолжающейся агрессии в отношении Украины", - говорится в сообщении.