UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США и НАТО: Россия должна прекратить эскалацию вокруг Украины перед новыми переговорами

Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны призвали Россию к деэскалации в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Блинкен обсудил с генсеком НАТО дальнейшие шаги после заседания Совета Россия-НАТО 12 января.

"Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога", - заявил Прайс.

В Госдепе отметили, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в стремлении к дипломатическому пути.

"Стороны призывают Россию предпринять незамедлительные действия с целью деэскалации ее продолжающейся агрессии в отношении Украины", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что дальнейшее развитие событий в ситуации вокруг Украины зависит от кремлевского руководства. Оно должно выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение дипломатических переговоров.

Напомним, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по "гарантиям безопасности". По ее итогам Москва пригрозила "катастрофическими последствиями", если ее требования не будут выполнены.

При этом 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а днем ранее прошла встреча делегаций РФ и США.

Добавим, что в Кремле недовольны результатами двух раундов переговоров по "гарантиям безопасности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФНАТО