США и НАТО: Россия должна прекратить эскалацию вокруг Украины перед новыми переговорами

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны призвали Россию к деэскалации в отношении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
Блинкен обсудил с генсеком НАТО дальнейшие шаги после заседания Совета Россия-НАТО 12 января.
"Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога", - заявил Прайс.
В Госдепе отметили, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в стремлении к дипломатическому пути.
"Стороны призывают Россию предпринять незамедлительные действия с целью деэскалации ее продолжающейся агрессии в отношении Украины", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что дальнейшее развитие событий в ситуации вокруг Украины зависит от кремлевского руководства. Оно должно выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение дипломатических переговоров.
Напомним, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по "гарантиям безопасности". По ее итогам Москва пригрозила "катастрофическими последствиями", если ее требования не будут выполнены.
При этом 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а днем ранее прошла встреча делегаций РФ и США.
Добавим, что в Кремле недовольны результатами двух раундов переговоров по "гарантиям безопасности".