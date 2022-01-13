У Путина недовольны результатами переговоров США и РФ по "гарантиям безопасности"
С начала года состоялись два раунда переговоров РФ и США по "гарантиям безопасности". В Кремле недовольны результатами.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
Песков назвал неудачными переговоры России и США по результатам раундов в Женеве и Брюсселе.
Вчера в Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО. Генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что была серьезная прямая дискуссия по ситуации вокруг Украины и последствиям для европейской безопасности.
"Наши разногласия будет сложно преодолеть", - отметил генсек.
А 10 января в Женеве состоялись переговоры США и Россия по "гарантиям безопасности". После них в РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину, а США пообещали серьезные санкции.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал план президента России Владимира Путина по Украине.
Отметим, The New York Times писал, что Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.