"Гарантии безопасности". РФ пригрозила катастрофой, если не будет договоренностей

Постоянные представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что Москва должна договориться с Западом по так называемым "гарантиям безопасности". В противном случае возможен сценарий, который приведет к "катастрофическим последствиям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК .

"Российские идеи, которые мы обсуждали в Женеве, Брюсселе и Вене на площадке ОБСЕ, - это, по сути, момент истины, который должен определить, будем ли мы договариваться о тех линиях, которые нельзя переходить, и о тех принципах, которые нельзя нарушать, либо ситуация пойдет по сценарию, который может привести к катастрофическим последствиям. Этого хотелось бы избежать", - заявил Лукашевич.

По его словам, российская сторона не смогла добиться от ОБСЕ "адекватного ответа".

"Все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий", - добавил он.

Отметим, на этой неделе Россия провела три раунда переговоров по "гарантиям безопасности" с США, НАТО и ОБСЕ. Российская сторона требует, в частности, отказаться от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет Украины, а также отвести стратегические вооружения.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что США и НАТО в течение недели представят в письменном виде предложения, встречные российским требованиям о "гарантиях безопасности".