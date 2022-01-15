США та НАТО: Росія має припинити ескалацію навколо України перед новими переговорами

Блінкен обговорив з генсеком НАТО подальші кроки після засідання Ради Росія-НАТО 12 січня.

"Сполучені Штати і НАТО готові знову зустрітися з Росією і прихильні продовженню дипломатичної взаємодії і зустрічного діалогу", - заявив Прайс.

У Держдепі зазначили, що Сполучені Штати та їхні союзники з НАТО єдині в прагненні до дипломатичного шляху.

"Сторони закликають Росію вжити негайних дій з метою деескалації її безперервної агресії щодо України", - йдеться в повідомленні.