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НАТО и РФ обсудили "гарантии безопаности": первые подробности

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Вашингтон, Среда 12 января 2022 14:58
НАТО и РФ обсудили "гарантии безопаности": первые подробности Фото: состоялось заседание Совета Россия-НАТО (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО. Стороны обсудили ситуацию у украинских границ, в частности угрозу вторжения РФ и "гарантии безопасности".

Первые подробности в материале РБК-Украина.

Заявление США

Замгоссекретаря США Шерман после заседания совета написала на своей странице в Twitter, что на совете РФ - НАТО подчеркнула, что у каждой страны есть право на выбор собственного пути.

Заявление генсека НАТО

Генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге заявил, что Россия затронула предложения по "гарантиям безопасности", в том числе требование к НАТО не расширятся.

"Страны-участницы НАТО подтвердили, что остаются приверженными политике открытых дверей. В то же время Россия и НАТО подчеркнули необходимость диалога", - заявил он.

Он также заявил, что была серьезная прямая дискуссия по ситуации вокруг Украины и последствиям для европейской безопасности.

"Наши разногласия будет сложно преодолеть", - отметил генсек.

Отметим, что в 17:30 планируется пресс-конференция заместителя главы МИД России Александра Глушко.

Что в повестке дня

Стороны обсудили повышение открытости в отношении военных учений и избежание случайных столкновений, которые могут спровоцировать конфликт, а также контроль над вооружениями в отношении ракет в Европе. Также РФ подняла вопрос о своих "гарантиях безопасности".

После этой встречи, а именно 13 января, в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Отметим, 10 января в Женеве состоялись переговоры США и Россия по "гарантиям безопасности". После них в РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину, а США пообещали серьезные санкции.

Напомним, США видят в действиях России намерение напасть на Украину.

Кроме того, The New York Times писал, что Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

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