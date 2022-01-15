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Путин должен выбрать между санкциями и деэскалацией, - Белый дом

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Вашингтон, Суббота 15 января 2022 00:47
Путин должен выбрать между санкциями и деэскалацией, - Белый дом Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Дальнейшее развитие событий в ситуации вокруг Украины зависит от кремлевского руководства. Оно должно выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение дипломатических переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, если в Кремле решат вторгнуться в Украину, "это будет иметь экономические последствия, которые выйдут далеко за пределы тех, что имели место в 2014 году".

Если в Москве согласятся участвовать в дипломатических контактах и переговорах, "мы очень открыты к этому и надеемся, что они так и сделают", отметила пресс-секретарь Белого дома.

"Это зависит от президента Путина и России, чтобы определить, каким будет дальнейший путь. Мы готовы независимо от того, какое решение они примут", - отметила официальный представитель администрации.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы к продолжению диалога по "гарантиям безопасности" с Россией, однако теперь все зависит от того, какое решение примет президент РФ Владимир Путин.

Напомним, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по "гарантиям безопасности". По ее итогам Москва пригрозила "катастрофическими последствиями", если ее требования не будут выполнены.

При этом 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а днем ранее прошла встреча делегаций РФ и США.

Добавим, что в Кремле недовольны результатами двух раундов переговоров по "гарантиям безопасности".

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