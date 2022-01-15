Путин должен выбрать между санкциями и деэскалацией, - Белый дом

Дальнейшее развитие событий в ситуации вокруг Украины зависит от кремлевского руководства. Оно должно выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение дипломатических переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, если в Кремле решат вторгнуться в Украину, "это будет иметь экономические последствия, которые выйдут далеко за пределы тех, что имели место в 2014 году".

Если в Москве согласятся участвовать в дипломатических контактах и переговорах, "мы очень открыты к этому и надеемся, что они так и сделают", отметила пресс-секретарь Белого дома.

"Это зависит от президента Путина и России, чтобы определить, каким будет дальнейший путь. Мы готовы независимо от того, какое решение они примут", - отметила официальный представитель администрации.