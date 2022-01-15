США и НАТО: Россия должна прекратить эскалацию вокруг Украины перед новыми переговорами

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны призвали Россию к деэскалации в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.