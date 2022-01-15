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США и НАТО: Россия должна прекратить эскалацию вокруг Украины перед новыми переговорами

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Вашингтон, Суббота 15 января 2022 07:24
США и НАТО: Россия должна прекратить эскалацию вокруг Украины перед новыми переговорами Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны призвали Россию к деэскалации в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Блинкен обсудил с генсеком НАТО дальнейшие шаги после заседания Совета Россия-НАТО 12 января.

"Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога", - заявил Прайс.

В Госдепе отметили, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в стремлении к дипломатическому пути.

"Стороны призывают Россию предпринять незамедлительные действия с целью деэскалации ее продолжающейся агрессии в отношении Украины", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что дальнейшее развитие событий в ситуации вокруг Украины зависит от кремлевского руководства. Оно должно выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение дипломатических переговоров.

Напомним, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по "гарантиям безопасности". По ее итогам Москва пригрозила "катастрофическими последствиями", если ее требования не будут выполнены.

При этом 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а днем ранее прошла встреча делегаций РФ и США.

Добавим, что в Кремле недовольны результатами двух раундов переговоров по "гарантиям безопасности".

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