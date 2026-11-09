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НАТО направить представника на переговори в Абу-Дабі: хто візьме участь

14:18 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Кучерявець aimg Мілан Лєліч
НАТО направить представника на переговори в Абу-Дабі: хто візьме участь Фото: директор Офісу Генерального секретаря НАТО Джефрі ван Леувен (Getty Images)
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Від НАТО у переговорах в Абу-Дабі 10-11 листопада візьме участь директор Офісу Генерального секретаря Альянсу Джефрі ван Леувен.

Про це РБК-Україна повідомив посадовець НАТО на умовах анонімності.

Зазначимо, як анонсував спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, 10 та 11 листопада в Абу-Дабі запланована перша з лютого тристороння зустріч України, США та Росії в межах переговорного процесу щодо завершення війни.

За його словами, сторони планують обговорити майбутні домовленості у сфері безпеки, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки для досягнення миру.

Команда президента Володимира Зеленського вже визначила повний склад української делегації. Як повідомив поінформований співрозмовник РБК-Україна, до неї увійдуть:

  • Рустем Умєров - (голова СЗР) очолить делегацію;
  • Кирило Буданов - керівник Офісу президента;
  • Давид Арахамія - голова фракції "Слуга народу";
  • Сергій Кислиця - перший заступник керівника ОП;
  • Вадим Скібіцький - заступник начальника ГУР МО.

Також у переговорах братиме участь аналітик із команди Служби зовнішньої розвідки.

До російської делегації, за наявною інформацією, увійдуть помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський (очолить делегацію), начальник Головного управління Генштабу адмірал Ігор Костюков, помічник Путіна Юрій Ушаков, а також заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков.

Окрім того, в Абу-Дабі планують прибути представники Європи. Як пише Politico, Європейський Союз направить на зустріч представників Єврокомісії та Ради ЄС.

Зокрема, Єврокомісію представлятиме керівник апарату фон дер Ляєн Бйорн Зайберт, а Раду ЄС - головна радниця з питань зовнішньої політики президента Євроради Антоніу Кошти Анна-Марія Бура.

Також очікується, що в переговорах братимуть участь радники з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії.

Водночас наразі невідомо, чи будуть європейські представники безпосередньо присутні в кімнаті переговорів.

Російська сторона наполягає, що зустріч в ОАЕ відбудеться у тристоронньому форматі за участю України, Росії та США як посередника.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для спілкування з американцями та європейцями існують окремі канали, однак найближчі переговори в ОАЕ заплановані саме у тристоронньому форматі.

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