США та НАТО: Росія має припинити ескалацію навколо України перед новими переговорами

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів у п'ятницю телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони закликали Росію до деескалації щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника пресслужбу Держдепу Неда Прайса.