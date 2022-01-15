США та НАТО: Росія має припинити ескалацію навколо України перед новими переговорами
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів у п'ятницю телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони закликали Росію до деескалації щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника пресслужбу Держдепу Неда Прайса.
Блінкен обговорив з генсеком НАТО подальші кроки після засідання Ради Росія-НАТО 12 січня.
"Сполучені Штати і НАТО готові знову зустрітися з Росією і прихильні продовженню дипломатичної взаємодії і зустрічного діалогу", - заявив Прайс.
У Держдепі зазначили, що Сполучені Штати та їхні союзники з НАТО єдині в прагненні до дипломатичного шляху.
"Сторони закликають Росію вжити негайних дій з метою деескалації її безперервної агресії щодо України", - йдеться в повідомленні.
Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що подальший розвиток подій у ситуації навколо України залежить від кремлівського керівництва. Воно має вибрати або шлях ескалації і санкцій, або продовження дипломатичних переговорів.
Нагадаємо, 13 січня відбулася зустріч ОБСЄ та Росії щодо "гарантій безпеки". За її підсумками Москва пригрозила "катастрофічними наслідками", якщо її вимоги не будуть виконані.
При цьому 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а днем раніше пройшла зустріч делегацій РФ і США.
Додамо, що у Кремлі незадоволені результатами двох раундів переговорів щодо "гарантій безпеки".