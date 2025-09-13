США можуть підштовхнути Путіна до діалогу: Зеленський назвав умови переговорів

США можуть підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.
"США можуть підштовхнути Путіна до діалогу. Це може бути зустріч лідерів у будь-якому форматі. Головне - зупинити вбивства", - наголосив Зеленський.
Президент України наголосив, що Київ готовий до пропозиції президента США Дональда Трампа.
"Тристоронній формат, потім двосторонній або навпаки. Але мають бути лідери, а не "технічні команди", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін "не відкидає" можливості зустрічі з президентом України.
За його словами, така зустріч може відбутися, якщо на експертному рівні "виконають необхідну частину роботи".
Російський диктатор і сам говорив про готовність до мирних переговорів з Україною, але наполягав на своїх умовах.
Однак, як і очікувалось, у Москві намагаються затягнути процес: у Кремлі постійно знаходять причини, чому зустріч поки неможлива.
Спочатку глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва готова продовжувати переговори і допускає проведення можливого саміту, який "має поставити крапку в цьому процесі".
Пізніше в Кремлі заявили, що саміт можливий лише після того, як "усі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".