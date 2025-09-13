UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

США можуть підштовхнути Путіна до діалогу: Зеленський назвав умови переговорів

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США можуть підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"США можуть підштовхнути Путіна до діалогу. Це може бути зустріч лідерів у будь-якому форматі. Головне - зупинити вбивства", - наголосив Зеленський.

Президент України наголосив, що Київ готовий до пропозиції президента США Дональда Трампа.

"Тристоронній формат, потім двосторонній або навпаки. Але мають бути лідери, а не "технічні команди", - наголосив Зеленський.

Переговори між РФ та Україною

Нагадаємо, що раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін "не відкидає" можливості зустрічі з президентом України.

За його словами, така зустріч може відбутися, якщо на експертному рівні "виконають необхідну частину роботи".

Російський диктатор і сам говорив про готовність до мирних переговорів з Україною, але наполягав на своїх умовах.

Однак, як і очікувалось, у Москві намагаються затягнути процес: у Кремлі постійно знаходять причини, чому зустріч поки неможлива.

Спочатку глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва готова продовжувати переговори і допускає проведення можливого саміту, який "має поставити крапку в цьому процесі".

Пізніше в Кремлі заявили, що саміт можливий лише після того, як "усі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

