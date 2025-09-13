RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

США могут подтолкнуть Путина к диалогу: Зеленский назвал условия переговоров

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"США могут подтолкнуть Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. Главное - остановить убийства", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Киев готов к предложению президента США Дональда Трампа.

"Трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не "технические команды", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры между РФ и Украиной

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин "не исключает" возможности встречи с президентом Украины.

По его словам, такая встреча может состояться, если на экспертном уровне "выполнят необходимую часть работы".

Российский диктатор и сам говорил о готовности к мирным переговорам с Украиной, но настаивал на своих условиях.

Однако, как и ожидалось, в Москве пытаются затянуть процесс: в Кремле постоянно находят причины, почему встреча пока невозможна.

Сначала глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать переговоры и допускает проведение возможного саммита, который "должен поставить точку в этом процессе".

Позже в Кремле заявили, что саммит возможен лишь после того, как "все вопросы, требующие обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

Российская ФедерацияВойна России против УкраиныОккупанты