США можуть передати Україні зброю для "серйозної шкоди" РФ, - Вітакер

Сполучені Штати мають "грізне і потужне" озброєння, яке не використовується в Україні. Проте в майбутньому Київ може його отримати.
Як повідомляє РБК-Україна, посол США в НАТО Метью Вітакер заявив про це під час Ризької конференції.
За його словами, США мають озброєння, яке може завдати "серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час на наш вибір".
"Деяке з нього може бути потенційно переміщене в Україну для використання, і це може змінити розрахунки. Але очевидно, що ми ще не дійшли до моменту, коли Володимир Путін вирішить, що настав час для переговорів", - заявив Вітакер.
Він додав, що російський диктатор Володимир Путін "не може продемонструвати слабкість, хоча насправді дуже слабкий".
Вітакер нагадав про паніку росіян через можливу передачу Україні ракет Tomahawk, а також захоплення Францією танкеру з "тіньового флоту" країни-агресорки.
Посол США в НАТО пригадав і реакцію РФ на те, як американський лідер Дональд Трамп порівняв її з "паперовим тигром" під час виступу перед генералами США.
Нагадаємо, в оточенні американського лідера Дональда Трампа стурбовані можливою втратою контролю над використанням ракет Tomahawk у разі їх передачі Україні.
Протягом останнього року Київ кілька разів порушував питання щодо отримання далекобійного озброєння. Нещодавно Трамп заявив, що "майже прийняв рішення" щодо передачі Tomahawk Україні.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський не розкриває подробиці щодо того, чи робила запит Україна на постачання саме Tomahawk. За інформацією ЗМІ, він обговорював цю тему у США з американськими чиновниками.
Росія вже відреагувала на можливу поставку Tomahawk Україні. Зокрема, у країні-агресорці пригрозили "серйозним витком ескалації" у разі передачі далекобійних ракет Києву.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що передача Україні Tomahawk призведе до погіршення тих "позитивних перспектив у відносинах" країн, які намічалися.