США можуть передати Україні зброю для "серйозної шкоди" РФ, - Вітакер

За його словами, США мають озброєння, яке може завдати "серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час на наш вибір".

"Деяке з нього може бути потенційно переміщене в Україну для використання, і це може змінити розрахунки. Але очевидно, що ми ще не дійшли до моменту, коли Володимир Путін вирішить, що настав час для переговорів", - заявив Вітакер.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін "не може продемонструвати слабкість, хоча насправді дуже слабкий".

Вітакер нагадав про паніку росіян через можливу передачу Україні ракет Tomahawk, а також захоплення Францією танкеру з "тіньового флоту" країни-агресорки.

Посол США в НАТО пригадав і реакцію РФ на те, як американський лідер Дональд Трамп порівняв її з "паперовим тигром" під час виступу перед генералами США.