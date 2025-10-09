США могут передать Украине оружие для "серьезного ущерба" РФ, - Уитакер

Соединенные Штаты имеют "грозное и мощное" вооружение, которое не используется в Украине. Однако в будущем Киев может его получить.
Как сообщает РБК-Украина, посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил об этом во время Рижской конференции.
По его словам, США имеют вооружение, которое может нанести "серьезный ущерб в любом месте и в любое время по нашему выбору".
"Некоторое из него может быть потенциально перемещено в Украину для использования, и это может изменить расчеты. Но очевидно, что мы еще не дошли до момента, когда Владимир Путин решит, что пришло время для переговоров", - заявил Уитакер.
Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин "не может продемонстрировать слабость, хотя на самом деле очень слаб".
Уитакер напомнил о панике россиян из-за возможной передачи Украине ракет Tomahawk, а также захват Францией танкера из "теневого флота" страны-агрессора.
Посол США в НАТО вспомнил и о реакции РФ на то, как американский лидер Дональд Трамп сравнил ее с "бумажным тигром" во время выступления перед генералами США.
Напомним, в окружении американского лидера Дональда Трампа обеспокоены возможной потерей контроля над использованием ракет Tomahawk в случае их передачи Украине.
В течение последнего года Киев несколько раз поднимал вопрос о получении дальнобойного вооружения. Недавно Трамп заявил, что "почти принял решение" о передаче Tomahawk Украине.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский не раскрывает подробности относительно того, делала ли запрос Украина на поставку именно Tomahawk. По информации СМИ, он обсуждал эту тему в США с американскими чиновниками.
Россия уже отреагировала на возможную поставку Tomahawk Украине. В частности, в стране-агрессоре пригрозили "серьезным витком эскалации" в случае передачи дальнобойных ракет Киеву.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что передача Украине Tomahawk приведет к ухудшению тех "позитивных перспектив в отношениях" стран, которые намечались.