UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

США у межах гарантій можуть відправити пілотів для повітряних місій в Україні, - CNN

Фото: США у межах гарантій можуть відправити пілотів для повітряних місій в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

США готові взяти на себе обмежену роль у наданні Україні гарантій безпеки. Зокрема, можуть відправити пілотів для повітряних місій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерел CNN, обізнаними з переговорами, США заявили, що готові взяти на себе обмежену роль у наданні гарантій безпеки Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди з Росією.

Зазначається, що це потенційно може передбачати виконання американськими пілотами повітряних місій.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Британії, Італії, а також голови Єврокомісії та генсека НАТО. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент США Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів..

Також, за словами Зеленського, США готові бути частиною гарантій безпеки для України. Зараз перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки тривають щоденно.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна, США та країни Європейського союзу працюють над такими гарантіями безпеки, щоб російський диктатор Володимир Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна в УкраїніГарантії безпеки