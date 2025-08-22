США в рамках гарантий могут отправить пилотов для воздушных миссий в Украине, - CNN

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но вне Альянса.

В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней.

Также, по словам Зеленского, США готовы быть частью гарантий безопасности для Украины. Сейчас переговоры по конкретному наполнению гарантий безопасности продолжаются ежедневно.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина, США и страны Европейского союза работают над такими гарантиями безопасности, чтобы российский диктатор Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова.