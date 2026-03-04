США ліквідували іранського командира, який готував замах на Трампа, - Пентагон

Ситуація навколо конфлікту США та Ірану

Нагадаємо, останніми днями протистояння між Вашингтоном та Тегераном перейшло у фазу активних дій. Голова Пентагону Піт Гегсет звинуватив Іран у початку війни проти США. За його словами, це сталося ще 47 років тому.

Крім того, у Пентагоні наголосили, що мають намір встановити повний контроль над стратегічними об'єктами, щоб нівелювати загрози з боку Ірану.

Паралельно з військовими операціями з'явилася інформація, що ЦРУ може готувати внутрішнє повстання в Ірані для зміни політичного керівництва країни.

Експерти зазначають, що пряма війна з Іраном несе серйозні ризики для глобальної стабільності. РБК-Україна вже писало про три сценарії розвитку подій та те, як цей конфлікт може спровокувати масштабну світову кризу.